Narodowe Święto Niepodległości Polski. Rzecznik KSP: są ranni policjanci, używaliśmy środków przymusu bezpośredniego

Marczak dodał, że przygotowana była droga życia – dla pojazdów, które muszą udzielić pomocy, czyli przede wszystkim karetkom pogotowia. - Kiedy na błoniach tłum kierował się w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego, po prostu policjanci zablokowali przejście, dlatego, żeby te respiratory, które były dowożone w tym czasie do szpitala na Stadionie Narodowym dotarły tam na czas. Jeżeli mamy do czynienia z samym faktem rozpoczęcia interwencji policjantów, (…) to wydaje mi się, że mówienie tutaj o odpowiedzialności, o świadomości zagrożenia i niebezpieczeństwa można potraktować jako po prostu bajkę ze strony osoby, która to wygłasza – mówił Marczak.

Narodowe Święto Niepodległości Polski. Policja użyła środków przymusu bezpośredniego

- Mamy do czynienia ze świętem niepodległości, które jest bardzo ważne dla każdego Polaka, ale widzieliśmy w jaki sposób część osób postanowiła to święto świętować. Działania stołecznej policji są wszystkim znane. Wiele osób podkreśla hasło +nie negocjujemy - działamy+. Tam gdzie mamy do czynienia z brutalnymi atakami na policjantów, rzucaniem kamieniami, gdzie policjanci zostają ranni, trafiają do szpitala, potrzebują pomocy medycznej, to nie mamy do czynienia z niczym co się nazywa pokojowym zgromadzeniem" – mówił policjant.