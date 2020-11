Narodowe Święto Niepodległości Polski. Zakończyły się utrudnienia w ruchu na większości ulic

O godz. 14 rozpoczął się Marsz Niepodległości, który idzie ulicami Warszawy. W tym roku jego formuła została dostosowana do sytuacji epidemicznej. Uczestnicy pochodu wsiedli na motocykle i do samochodów. Część osób zdecydowała się jednak iść pieszo. W związku z tym ruch w Warszawie był utrudniony do godz. ok. 17.30.