Nie działała sygnalizacja w Dolinie Służewieckiej. Drugi raz w tym tygodniu

Dolina Służewiecka - jedno z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań w Warszawie. W piątkowy poranek kierowcy utknęli na światłach. Druga taka sytuacja w tym tygodniu.



Czytelniczka informuje nas, że kierowcy znowu ugrzęźli w Dolinie Służewieckiej przez awarię świateł. - Normalnie stoi się ok. 15 minut na światłach, bo przejedzie kilka samochód i już włącza się czerwone. Kiedy tylko pojawi się awaria sygnalizacji, rur, czy kolizja, kierowcy stoją na światłach ponad pół godziny, a do pracy zamiast w 40 minut, jadą dwie godziny - pisze czytelniczka.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, Karolina Gałecka potwierdza już drugą w tym tygodniu awarię. - W tym momencie konserwator jest na miejscu, awaria kablowa ma to do siebie, że jest trudna do wykrycia i usunięcia. Konserwator musi sprawdzić okablowanie, które znajduje się w infrastrukturze podziemnej. Rzeczywiście bardzo często awaria kablowa powraca, dlatego konserwator będzie dokładnie metr po metrze sprawdzał całe okablowanie - wyjaśnia WawaLove Gałecka.