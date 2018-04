"Nie można było odholować?". Remont ulicy na Woli zaskoczył kierowców

Drogowy absurd w stolicy. Robotnicy położyli nową nawierzchnię na jednej z warszawskich ulic. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że postanowili ominąć źle zaparkowane samochody.

"Właściciele tych samochodów z własnej kieszeni powinni pokryć koszt remontu kawałka na którym zaparkowali", "nie wierzę", "A mi się tam podoba! Drogowcy wykazali się nie lada finezja i nie podeszli schematycznie do tematu" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod fotografią z Odolan.

Pani Małgorzata napisała na forum, że nikt nie poinformował mieszkańców o remoncie. "Sprzęt wjechał znienacka. Zablokowano wjazdy do garaży. Totalny chaos. Podobno to była interwencja na skargę?! Czyją? Jak ktoś chciał wyjechać to gnał po świeżo wylanym asfalcie. Nawet karetka by nie dojechała" - czytamy w jej wpisie. "Przerażająca organizacja i głupota odpowiedzialnych na wykonanie" - dodaje.