Nie żyje mjr Wacław Sikorski "Bocian"

W wieku 93 lat zmarł major Wacław Sikorski "Bocian", żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", powstaniec warszawski, więzień polityczny PRL.

W październiku 1944 roku został wcielony do 9. Pułku Zapasowego Ludowego Wojska Polskiego stacjonującego na Majdanku. W 1945 roku na krótko wcielony do 17. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, a następnie do Wojsk Ochrony Pogranicza.