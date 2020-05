Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego ps. "Maja"

"Maja" miała 16 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie

- W roku 1944 po prostu poszłam do Powstania, do wymarzonej walki z Niemcami. Miałam wyznaczone miejsce zbiórki na Czerniakowie, w zgrupowaniu Siekiery. Gdy dowódca został ranny, zastąpił go Kryska. Broniliśmy Przyczółka Czerniakowskiego i terenu nad Wisłą aż do mostu Poniatowskiego. Walki w tym miejscu były bardzo ciężkie – wspominała "Maja". Na koniec walk przepłynęła Wisłę.