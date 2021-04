Niebezpieczny wypadek na Białołęce. Wielu poszkodowanych

Jak informuje TVN Warszawa do wypadku z udziałem busa i auta osobowego doszło na Białołęce u zbiegu ulic Płochocińskiej i Wilkowieckiej. Na skutek zderzenia zablokowany został przejazd ulicą Płochocińską.

Cytowany przez TVN Warszawa Michał Skrzypa ze straży pożarnej relacjonował, że do wypadku doszło przed godziną 7, a na miejsce poza zastępami straży pożarnej i karetkami zadysponowany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Autami poruszało się siedem osób, sześć trafiło do szpitala, jedna z nich została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Większość rannych to pasażerowie busa - powiedział.