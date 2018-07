Niemiec pobił sanitariusza i ratowniczkę. Dostało się też przypadkowej osobie

Sąd zdecydował o trzech miesiącach aresztu dla 28-letniego obywatela Niemiec. Bez żadnego powodu uderzył w twarz jednego z klientów stojących przed nim w sklepie, a po przewiezieniu na szpitalny oddział sterroryzował sanitariusza i ratowniczkę. Twierdzi, że przyjechał do Polski w celach turystycznych.

Do zatrzymania agresywnego mężczyzny doszło kilka dni wcześniej przez bielańskich policjantów. Zostali wezwani na miejsce pobicia do jednego z lokalnych sklepów. Poszkodowany klient relacjonował, że bez wyraźnego powodu ktoś "klepnął go w ramię", a gdy odwrócił głowę został uderzony pięścią w twarz.