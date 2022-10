Niezwykły koncert z okazji rebrandingu – Jessie Ware zahipnotyzowała publiczność w Westfield Mokotów

Dołączenie nowego centrum handlowego do grona obiektów marki Westfield to dla nas zawsze bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie. Zmiana ta potwierdza, że dane centrum wyróżnia się najwyższą jakością obsługi, dostępnością doskonałych marek, a także najlepszymi doświadczeniami zakupowymi. Westfield jest obietnicą daną naszym klientom, że bez względu na miejsce, w którym się znajdą – czy to Paryż, Nowym Jork czy Warszawa – w obiekcie z logo Westfield zawsze czeka na nich najlepsza oferta oraz najwyższa jakość i standard obsługi. – powiedział Arnaud Burlin, Chief Operating Officer Central Europe Unibail-Rodamco-Westfield – Galeria Mokotów, ze swoim doskonałym położeniem, wyjątkowymi wydarzeniami i silną pozycją na polskim rynku zawsze była dla nas niezwykle ważnym obiektem w portfolio URW. Cieszę się, że dziś, dzięki dołączeniu do grona centrów Westfield, ta pozycja została nie tylko potwierdzona, ale też wzmocniona, otwierając tym samym nowy rozdział w historii tego miejsca. – dodał.