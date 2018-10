Nigeryjczyk zastrzelony przez policjanta. Proces o zadośćuczynienie przedłuża się

Kolejna rozprawa w procesie o zadośćuczynienie po zastrzelonym w 2010 r. Nigeryjczyku została odroczona przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wdowa domaga się od skarbu państwa miliona złotych.

Do postrzelenia Nigeryjczyka Maxwella Itoyi doszło w maju 2010 r. podczas kontroli policji na bazarze wokół Stadionu Narodowego. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Ubrani po cywilnemu policjanci, zajmujący się przestępstwami gospodarczymi, podeszli do grupy czarnoskórych mężczyzna handlujących na bazarze. Jeden z nich zaczął uciekać. Policjant dogonił go i próbował założyć mu kajdanki. Wtedy jego i drugiego policjanta zaatakowała grupa mężczyzn. Koledzy funkcjonariusza zeznali, że strzał padł podczas próby wyrwania mu broni. Maxwell Itoya zmarł z powodu rany postrzałowej uda, uszkodzenia tętnicy i krwotoku. Funkcjonariusz miał próbować udzielać pomocy Itoyi, ale został obrzucony kamieniami. Koledzy zabitego twierdzą jednak, że Nigeryjczyk tylko podszedł do policjanta i próbował uspokoić sytuację.