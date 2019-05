Nowe fakty ws. Bonusa RPK. Sąd podtrzymał wyrok dla znanego rapera

Warszawski sąd podtrzymał wyrok dla Oliwiera Roszczyka szerzej znanego jako Bonus RPK. Raper odpowiadał za handel narkotykami. - Na ten moment przegrałem, ale będę odwoływał się do Sądu Najwyższego - tak muzyk komentuje wyrok.

#MuremZaBonusem

"Jest mi naprawdę przykro. Poznałem Bonusa kilka lat temu i dziś to mój dobry kolega, myślę, że mógłbym na niego liczyć gdyby to mi działa się krzywda" - napisał Sokół na Facebooku. Raper nazywa Bonusa "dobrym człowiekiem, raperem, biznesmenem i głową rodziny".

"Problem w tym, że ja niestety nie wiem jak mu pomóc, a bardzo bym chciał. Jedyne co na ten moment mogę zrobić, to wspierać go i szerzyć informacje o tym że ten wyrok to absurd" - dodaje artysta.