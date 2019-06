Nowe osiedle YANA na warszawskiej Woli intryguje możliwościami

Atrakcyjna lokalizacja, świetnie rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, nowoczesne budownictwo oraz bezpośrednie sąsiedztwo najpopularniejszych w stolicy obiektów kulturalno-rozrywkowych – to jedynie początek długiej listy zalet warszawskiej Woli. Co więcej, dzielnica ta, kusi również bogatą ofertą nowych mieszkań, idealnych zarówno dla niezależnych singli, seniorów, jak i rodzin z dziećmi!

Nowe mieszkania – Warszawa Wola idealną przestrzenią do życia

Wola to jedna z najsłynniejszych i najprężniej rozwijających się dzielnic stolicy. Dawniej stanowiła przemysłową część Warszawy, jednak z biegiem lat stała się atrakcyjnym centrum mieszkaniowo-biznesowym . Położona jest niemal w samym sercu miasta – sąsiaduje bowiem ze Śródmieściem, dzięki czemu jest doskonałą przestrzenią do życia i rozwoju zawodowego dla młodych, ambitnych ludzi, którzy szukają dla siebie nowego mieszkania blisko centrum Warszawy.

YANA – nowa inwestycja na warszawskiej Woli

Nowe mieszkania na Woli, które wciąż są dostępne w sprzedaży w ramach inwestycji YANA (szczegółowe informacje znajdziesz na: https://mota-engil-re.eu/yana ) to dwa nowoczesne budynki o zróżnicowanej liczbie pięter, z recepcją oraz miejscem dla ochrony , która zapewnia lokatorom wysoki poziom bezpieczeństwa na osiedlu. Z ostatnich, najwyższych pięter rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na panoramę miasta, co czyni tę inwestycję jeszcze bardziej wyjątkową i atrakcyjną dla każdego, komu zależy na wysokim komforcie życia.

Mieszkania deweloperskie na osiedlu YANA to nowoczesne i rozkładowe lokale o zróżnicowanych metrażach, wśród których dostępne są zarówno niewielkie mieszkania dwupokojowe, jak i przestronne, 5-pokojowe apartamenty dla rodzin z dziećmi. Co istotne, większość nowych mieszkań na Woli ma dostęp do tarasów, balkonów, loggii lub ogródków, które stanowią dodatkową przestrzeń do odpoczynku po pracy.