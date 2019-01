Nowości na rynku nieruchomości - jakich mieszkań szukają Polacy?

Poprzedni rok na rynku nieruchomości był pod wieloma względami rekordowy. Od liczby oddanych przez deweloperów mieszkań, po ich średnią cenę. Jak zatem na początku 2019 roku wygląda mieszkanie, którego szuka statystyczna polska rodzina?

Kupno nowego mieszkania to marzenie wielu Polaków (Materiały prasowe)

Na pytanie postawione w tytule artykułu, można odpowiedzieć krótko: wszystkich i najlepiej dostępnych jak najszybciej. Bo choć ceny mieszkań sięgają sufitu, to nieruchomości wciąż brakuje. Taki stan powinien utrzymać się jeszcze przez kilka lat.

Budujemy coraz więcej, ale jesteśmy poniżej średniej UE

W 2018 roku do użytku oddano rekordową liczbę mieszkań. Według GUS, w okresie styczeń-listopad było ich aż 163,8 tys, czyli o 2,5% więcej niż w 2017. I choć w tym roku możemy spodziewać się kolejnych rekordów, to głód nieruchomości nie skończy się na naszym rynku tak szybko. Wystarczy spojrzeć na dane Eurostatu, aby zobaczyć ile brakuje nam do zachodniej Europy.

Liczba mieszkań w Polsce w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców to według ostatnich badań 371, w porównaniu do unijnej średniej wynoszącej około 480 to ciągle mało. Nawet przy utrzymaniu zarówno wzrostu jaki i dynamik powstawania nowych nieruchomość osiągnięciej jej zajmie ponad 10 lat.

M2 i M3, czasami M1, nieczęsto M4

Jeśli chodzi o wielkość i liczbę pomieszczeń, to najpopularniejsze są lokale 2-pokojowe i stanowią one aż 43% wszystkich mieszkań sprzedawanych w Polsce. Na drugim miejscu znajdują się 3-pokojowe, na które decyduje się 34% kupujących. Kawalerki to 16%, natomiast mieszkania posiadające 4 pokoje to zaledwie 8% całego rynku.

Potwierdzają to badania obido.pl, nowoczesnej platformy dla klientów rynku pierwotnego zainteresowanych kupnem mieszkania w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu. Z analizy kilkudziesięciu tysięcy zapytań użytkowników wynika, że najpopularniejsze mieszkanie dla rodziny ma 3 pokoje i około 79 mkw. Natomiast wśród osób kupujących nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, najchętniej kupowane jest mieszkanie 2-pokojowe, o powierzchni 49 mkw.

Rekordowe ceny i rekordowe płace

W 2018 mieszkania podrożały średnio nawet o 11% w stosunku do poprzedniego roku. Najtańsze mieszkanie w zeszłym roku sprzedano w Nowej Rudzie w woj. dolnośląskim, za lokal o powierzchni 40 mkw. nabywca zapłacił 40 tys zł. To mniej niż kosztował metr najdroższego kupionego w Polsce apartamentu - 45 tys zł. bo tyle za mkw. zapłacił klient za apartament przy Foksal w Warszawie, łączna wartość transakcji wyniosła 13 mln zł.

Paradoksalnie, choć ceny mieszkań osiągnęły w zeszłym roku rekord, to w porównaniu do siły nabywczej są niższe niż 10 lat temu. Dlatego za średnią pensję w 2008 roku można było kupić 0,38 mkw., a obecnie już 0,74 mkw, to prawie dwukrotny wzrost, pokazujący jak zmieniły się zarobki w Polsce.