Nowy rozkład PKP. Na tory wyjadą dodatkowe 23 pociągi

Uwaga, podróżni! Od 9 grudnia będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy. PKP zapowiada nowe połączenia krajowe i międzynarodowe, więcej kursów Pendolino z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta oraz kolejne relacje obsługiwane przez pojazdy Flirt3 i PesaDART.



W rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019 PKP Intercity wprowadza nowe połączenia. Zyskają m.in. mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Dolnego Śląska. IC Banach będzie kursować z Warszawy do Przemyśla przez Sandomierz. Po najpopularniejszej trasie podróży, to jest pomiędzy Warszawą i Krakowem, pojedzie późnowieczorny pociąg IC Łokietek. Będzie kursować przez Centralną Magistralę Kolejową. Nowy nocny pociąg TLK Pogórze zapewni połączenie Przemyśla z Wrocławiem. Z kolei z Warszawy do Zielonej Góry przez Wrocław będzie kursować IC Konopnicka.