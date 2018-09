Nowy spot Patryka Jakiego. „Wszyscy tworzymy Warszawę”

Patryk Jaki zaprezentował kolejny spot wyborczy. W tle słychać oficjalny utwór kampanii „Stałem pod blokiem - jestem, jaki jestem”.



Piotra Szota o pseudonimie HCR, półfinalistę telewizyjnego programu „Must Be the Music” nagrał dla Patryka Jakiego piosenkę. Artysta tłumaczy, że jest zainspirowany działalnością pana ministra nakręcił teledysk i zaśpiewał o tym, co dotyczy nas wszystkich.