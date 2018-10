Nowy spot Trzaskowskiego. "Cześć Patryk! Słabo się znamy"

Platforma Obywatelska odpowiada Patrykowi Jakiemu na jego ostatni spot. Na nagraniu oddają głos Warszawie. - Cześć, Patryk! To ja, Warszawa. Słabo się znamy, to prawda, ale musisz przestać mnie mylić z Pragą - mówi lektor.

Sztab Patryka Jakiego w najnowszym spocie wyborczym zestawia kompetencje kandydata PiS na prezydenta Warszawy z kompetencjami Rafała Trzaskowskiego . - Spot ma formułę klipu znanego z gier komputerowych i prezentacji sportowców i jest skierowany głównie do młodych wyborców - podkreślają rozmówcy WP z otoczenia Patryka Jakiego.

To ja, Warszawa. Słabo się znamy, to prawda, ale musisz przestać mnie mylić z Pragą. Zamieniać raz na Sofię, raz na Dubaj. Ja chcę pozostać sobą, za dużo przeszłam, by się łapać na takie tanie zagrywki. W tym mieście szanuje się charakter i odwagę. Spotkasz tu ludzi chcących pomagać, wrażliwych, z sercem. Ty chyba masz z tym problem - słyszymy w spocie.