Obława w Wołominie. Podejrzany o paserstwo uciekł sprzed komendy

"Mężczyzna po zatrzymaniu miał zostać przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, a następnie do prokuratury" - wyjaśnił PAP aspirant sztabowy Tomasz Sitek. I to właśnie już na parkingu, podczas opuszczania pojazdu, zatrzymany wykorzystał okazję i wymknął się eskorcie.