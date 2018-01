"Obrońcy Krzyża" wieszają psy na Dudzie. Nie zamierzają kończyć miesięcznic

Nie milkną echa wtorkowej rekonstrukcji rządu. Wymieniono ośmiu ministrów, ale to dymisja Antoniego Macierewicza była największym zaskoczeniem. Zapytaliśmy uczestników tzw. miesięcznicy smoleńskiej, co sądzą o zmianach. Ich wypowiedzi nie pozostawiają złudzeń: nie była ona ani trochę dobra.

Krakowskie Przedmieście 10 dnia każdego miesiąca zamienia się w twierdzę – rzędy barierek ogradzają ulicę. Tak też jest dzisiaj. Mieszkańcy stolicy idący rano do pracy klną pod nosem na utrudnienia i przyspieszają kroku. Przed kościołem stoją policjanci i ochroniarze BOR-u, którzy dokładnie przeszukują każdą osobą wchodzącą do kościoła. O godz. 8. zaczyna się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Podchodzimy do kilku osób trzymających transparent "Pamięć o Smoleńsku – 2010 rodzi się pod krzyżem". Pytamy o rekonstrukcję rządu. - Według mnie Macierewicz był najsilniejszą jednostką – odpowiada starszy pan chętny do udzielenia odpowiedzi na każde moje pytanie. - Nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak się stało. To on otoczył największą troską śledztwo smoleńskie. Nie wiem, co teraz będzie. Życzę wszystkim, żeby naród wreszcie poznał prawdę – mówi.