Obywatele RP piszą do Brudzińskiego. "Jesteśmy szykanowani"

- Żądamy podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do delegalizacji stowarzyszeń Duma i Nowoczesność, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska i Marsz Niepodległości - napisali Obywatele RP w liście wysłanym do Joachima Brudzińskiego, ministra MSWiA.

O piśmie wysłanym do ministra Obywatele RP poinformowali podczas piątkowej konferencji prasowej. List jest odpowiedzią na czwartkowe wystąpienie Brudzińskiego w Sejmie. Minister pytał: - Co jest groźniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Paru idiotów w krzakach czy ataki na biura poselskie? I dodał: - Incydent z tortem wafelkowym to problem wizerunkowy. Tu zagrożone jest życie ludzkie.