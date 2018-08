Oddawali hołd powstańcom, potem wyważyli drzwi. "Jestem przerażona i załamana"

Właścicielka apartamentu hotelowego na warszawskim Starym Mieście opisała przejmującą historię, która przytrafiła się jej gościom z zagranicy. W nocy z 1 na 2 sierpnia do lokalu, w którym przebywali obcokrajowcy, próbowali wedrzeć się wandale skandujący patriotyczne hasła.

"Grupa wojowniczych ludzi wyważyła drzwi do naszego mieszkania 10 minut temu!!! Nie możemy teraz zamknąć się od środka!" - brzmiał emocjonalny komunikat wysłany przez spanikowaną rodzinę do pani Małgorzaty (tłum. red.). Niestety wiadomość przyszła późno w nocy, gdy właścicielka już spała. Informację o włamaniu odczytała dopiero o 6.00 rano. Od razu przybyła na miejsce, przekwaterowała gości i spotkała się z sąsiadami. Dzięki temu dowiedziała się nieco więcej na temat przebiegu nocnego incydentu.

"Potwornie agresywni"

Mężczyźni nie namyślali się długo i zdecydowali odszukać źródło dźwięków, które tak ich zainteresowały. Sforsowali wejście do klatki i zaczęli kopać w drzwi mieszkania. Udało im się je wyważyć, ale "na szczęście sąsiedzi zaczęli otwierać swoje i wystraszyli napastników". Jak relacjonuje w rozmowie z WawaLove gospodyni, ludzie ci byli "potwornie agresywni". Swój post ze zdjęciami zniszczonej futryny kończy słowami: "Jestem przerażona i załamana, co się dzieje i jakie przyzwolenie na nacjonalizm istnieje".

Z nożem pod poduszką

Udało nam się skontaktować z panią Małgorzatą i zapytać o szczegóły tego zdarzenia. - Policja właśnie jedzie z technikiem na wizję lokalną obejrzeć drzwi, bo znalazłam tam m.in. ślad buta, więc będą to zabezpieczać. Natomiast trudno było przekonać funkcjonariuszy do tego, że to nocne najście było intencjonalne. Napastnicy dobrze wiedzieli, do którego mieszkania chcą wejść - twierdzi właścicielka apartamentu na Starym Mieście.