Odmrażanie gospodarki. Przedszkola otwarte od 6 maja, ale nie wszędzie. Wytyczne GIS

Koronawirus. Zasiłek na dziecko. Świadczenie przedłużone

W reakcji na koronawirusa rząd przyznał zasiłek na dziecko. Ostatnio zapadła decyzja, że zostanie on utrzymany co najmniej do 24 maja. Zasiłek dla rodziców przysługuje wszystkim opiekunom, którzy muszą zostać w domu z dzieckiem do lat 8. Między 6 a 24 maja będą go mogli pobierać ci, którzy mają dzieci w wieku 7-8 lat.