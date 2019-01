Ogródek "społeczny" jak wychodek dla psów. Koszt? 10 tysięcy złotych

Warte tyle pieniędzy ogródki "społeczne" to jeden z siedmiu zwycięskich projektów zrealizowanych w 2018 roku na terenie warszawskiego Muranowa w ramach budżetu partycypacyjnego. Jedna z internautek pokazała, jak prezentował się w lecie. Opinie na temat inwestycji są miażdżące.

Tabliczka z napisem "Zrealizowano z BP Dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE" - 500 zł. Kolejna tabliczka z informacją na temat projektu i regulaminem - 800 zł. Koszt ogrodzenia (wraz z furtką) to wydatek 900 zł, natomiast zerwanie darni, dowóz ziemi urodzajnej, przekopanie, wygrabienie, etykiety do roślin miały wynieść 300 zł. Łącznie 2500 tysiąca złotych za kawałek ziemi z drewnianym płotkiem. Takich "ogródków" powstało cztery.

Zdjęcie zwycięskiego projektu z ramach budżetu partycypacyjnego udostępniła w mediach społecznościowych jedna z krytycznie nastawionych do tego pomysłu internautek. Post z 4 stycznia przedstawia ogródek społeczny na tyłach jednej z kamienic na stołecznym Nowolipiu. Choć fotografia pochodzi z lata ubiegłego roku, to wywołała ożywioną dyskusję wśród komentujących.

"O bulwa", "O co tu chodzi, co za absurd", "Dzieci by zrobiły takie samo w niecałą godzinke i nie wzięłyby za to hajsu" - to niektóre z negatywnych opinii na temat trawnikowego kuriozum. Ogródek nie jest widoczny dla przypadkowego spacerowicza. Aby się tam dostać, trzeba... przejść przez żywopłot z krzaków. Niektórzy użytkownicy Facebooka bronią jednak tego pomysłu. "Jest taki ogrodek m.in. przy Karmelickiej i mieszkańcy go uprawiają. Efekt szczucia na BP odniósł ten post niestety" - pisze Michał.