Okłamał policjantów, że jest zarażony koronawirusem. Odpowie przed sądem

Mężczyzna przyszedł do jednego z banków, by wypłacić pieniądze. Gdy wychodził, oznajmił, że jest zarażony koronawirusem.

67-latek specjalną karetką przetransportowany został do szpitala zakaźnego. Lekarze wykluczyli jednak rzekomą chorobę. W trakcie pobytu w placówce mężczyzna był agresywny, przez co finalnie trafił do policyjnego aresztu. Mieszkaniec Sochaczewa odpowie za fałszywe zgłoszenie, którego się dopuścił. Grozi mu areszt i grzywna do 1500 złotych. Oprócz tego sąd dodatkowo może orzec nawiązkę do 1000 złotych.