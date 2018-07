Okradli strażaków ze sprzętu. "Straty są ogromne"

Do włamania doszło w nocy z piątku na sobotę (29/30 czerwca). O tym przykrym zdarzeniu poinformowali zszokowani strażacy z OSP Kośmin w pow. grójeckim przez media społecznościowe. Straty szacowane są na 70 tys. złotych. To kolejny taki przypadek w woj. mazowieckim w ciągu ostatnich tygodni.

- "Uwaga! Dnia dzisiejszego została okradziona nasza jednostka!!!! Straty są ogromne!!" - brzmi emocjonalny wpis na fanpage'u prowadzonym przez ochotników z Kośmina. Wszystko wskazuje na to, że złodzieje dobrze wiedzieli, skąd zabierają cenny, choć tak potrzebny do ratowania ludzkiego życia i mienia sprzęt. W ręce rabusiów wpadły m.in. piły spalinowe, motopompy, kilkadziesiąt odcinków węży, nożyce do cięcia drutu, siekierę, kosiarkę i skrzynkę narzędziową.