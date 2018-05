Okradli wóz strażacki. "Sprawcy mają gdzieś życie i mienie ludzkie"

Ochotniczą Straż Pożarną na Białołęce w poniedziałek spotkała przykra sytuacja. Strażacy poinformowali, że zostali okradzeni z całego sprzętu jaki znajdował się w wozie strażackim.

Prezes stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna RM na warszawskiej Białołęce tłumaczy metrowarszawa.pl, że do zdarzenia doszło prawdopodobnie w ciągu ostatniego tygodnia. - Wóz był zaparkowany na Targówku, przy ulicy Ziemowita. Brat jednego ze strażaków ma tam swoją firmę. W dalszym ciągu nie mamy bowiem własnej siedziby, wywalczenie jakiegokolwiek terenu od miasta jest bardzo trudne. I niestety, samochody muszą stać pod gołym niebem - tłumaczy Krzysztof Budek prezes stowarzyszenia. Dodaje, że teren jest jednak ogrodzony, więc strażacy nie sądzili, że może dojść do kradzieży. - Tymczasem złodzieje ogołocili wóz z całego sprzętu. Były na nim węże strażackie, prądownice, czyli tzw. sikawki, strój do owadów oraz tzw. hooligan (narzędzie do uderzania przebijania, ukręcania, podważania i cięcia elementów konstrukcji, red.) - mówi metrowarszawa.pl Budek. Zaznacza, że straty szacujemy na około 5 tys. zł.