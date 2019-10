Olga Tokarczuk z literacką Nagrodą Nobla. Warszawa uhonorowała noblistkę w niecodzienny sposób

W centrum Warszawy pojawił się baner, na którym wypisano gratulacje dla Olgi Tokarczuk. Mieszkańcy i turyści chętnie się pod nim fotografują, ale pojawiły się też pewne wątpliwości.

Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok (PAP, Fot: PAP)

"Pani Olgo, gratulujemy Nobla" – czytamy na banerze, który zawisł na ścianie budynku na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. W budynku działa Nowy Świat Muzyki.

Olga Tokarczuk z literacką Nagrodą Nobla. Baner z gratulacjami w Warszawie

Zdjęcie baneru pojawiło się m.in. na profilu Zdaniem Szota. Pod nim kilku internautów wyraziło swoje wątpliwości, co do tego, by zwracać się do noblistki po imieniu.

"Gdyby Nobla dostał np. Andrzej Stasiuk, czy na banerach byłoby: Panie Andrzeju, gratulujemy Nobla? Dla ś.p. Miłosza Panie Cześku, gratulujemy Nobla?" – pyta jedna z internautek Małgorzata.

Natychmiast pojawiły się odpowiedzi: "A jak mieli napisać? 'Olgo Tokarczuk, gratulujemy Nobla?' To by dopiero było familiarne w tonie. Internet - miejsce, gdzie można doszukać się wszystkiego we wszystkim, dosłownie i w przenośni" – stwierdził użytkownik Kas Kam.

Małgorzata zaznaczyła, że jej pytanie było retoryczne.

"Jestem przekonana, że nikt nie ośmieliłby się użyć familiarnego tonu w stosunku do noblisty-mężczyzny. Nie będę się o to 'rejtanić', bo już sił brak i lata nie te, ale dostrzegam na każdym terenie i lekko mnie trzepie. Wiem, że większości populacji to nie przeszkadza, bo zwyczajnie nie widzi. Tym się oddycha, a powietrza się przecież nie widzi" – skwitowała internautka.

Dyskusję łagodzi zarządzający profilem, na który pojawiło się zdjęcie:

"Też mnie to trochę mierzi, ale z drugiej strony, brzmi sympatycznie, cieszymy się i świętujemy, i na tym zostańmy" – kończy się wątek pod zdjęciem.

"Pani Olgo" zwrócili się także do autorki m.in. szef RE Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki.

Olga Tokarczuk z literacką Nagrodą Nobla. Uhonorowanie noblistki

W niedzielę, w otwartym oknie nad banerem, przechodzący tamtędy spacerowicze mogli usłyszeć muzykę przygrywającego na co dzień w siedzibie NŚM zespołu.

W piątek wieczorem w tym miejscu zorganizowano Narodowe Czytanie Tokarczuk. W kilka godzi przez NŚM przewinęło się sporo ludzi. Spotkanie poprowadziła prof. Anna Nasiłowska, a fragmenty książek noblistki czytali m.in. Adam Ferency, Olgierd Łukaszewicz oraz warszawscy licealiści.

Przypomnijmy, że Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok. Jest piątym w historii autorem pochodzącym z Polski, którego Szwedzka Akademia wyróżniła tym prestiżowym laurem.

Wcześniej Nobla w dziedzinie literatury przyznano Henrykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi oraz Wisławie Szymborskiej.

Źródło: GW