Orange Warsaw Festival 2019 startuje już 31 maja. Plejada światowych gwiazd na Warszawskiej scenie

Kolejna edycja Orange Warsaw Festival startuje już jutro. Kto wystąpi podczas tegorocznej imprezy? Publikujemy lineup Orange Warsaw Festival. Wiemy też, z jakimi utrudnieniami będą borykać się kierowcy na Ursynowie.

Orange Warsaw Festival 2019 – piątek 31 maja

Orange Warsaw Festival 2019 – 1 czerwca

Gorączka muzycznego święta będzie trwała do późnych godzin również w sobotę. W Dzień Dziecka Tor Wyścigów Konnych Służew rozbrzmi dźwiękami wielu gatunków muzycznych. Właśnie w sobotę na scenie Orange Stage pojawi się największa gwiazda tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival Miley Cyrus . Oprócz niej zagrają również:

Uczestnicy Orange Warsaw Festival 2019 będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Oferta obowiązuje od piątku, do godziny 4 nad ranem w niedzielę. Warunkiem skorzystania z darmowej komunikacji jest posiadanie festiwalowej opaski.

Utrudnienia związane z Orange Warsaw Festival 2019

Orange Warsaw Festival to spore utrudnienie dla mieszkańców Ursynowa. Nad ranem, w środę 29 maja, zaczął obowiązywać zakaz parkowania na alei Wyścigowej, na odcinku od ulicy Pallutha do bram wjazdowych na Tor Służewiec. Samochodu nie można zostawiać również na ul. Rzymowskiego w rejonie ul. Pallutha. Osoby niestosujące się do tych zasad, będą musiały liczyć się z możliwością odholowania samochodu na koszt właściciela.