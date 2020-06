Orange Warsaw Festival 2021: Young Thug potwierdza swój udział

Chociaż uczestnicy tego festiwalu będą musieli poczekać jeszcze cały rok, aby wziąć udział w wydarzeniu, z pewnością jest na co czekać! Dotychczas potwierdzono udział takich gwiazd jak Tyler, The Creatora oraz skład Brockhampton. Zarówno pierwszy artysta, jak i członkowie zespołu Brockhampton mieli wystąpić podczas tegorocznej edycji festiwalu.

Young Thug kolejną gwiazdą imprezy

Jego najbardziej znany singiel "Stoner" dał mu w 2014 roku międzynarodowy rozgłos. Wówczas zainteresowali się nim tacy raperzy jak T.I. czy Tyga, którzy zaprosili Young Thuga do gościennego dogrania się na ich kawałkach. Największą popularność raperowi zza oceanu przyniósł jednak w 2017 roku udział we wspólnym nagraniu piosenki "Havana" z Camilą Cabello. W ubiegłym roku Young Thug wypuścił swój debiuancki album "So Much Fun". Na płycie możemy usłyszeć gwiazdy takiego formatu jak m.in. Travis Scott, J Cole, Future, Machine Gun Kelly oraz Lil Uzi Vert, czy Quavo.