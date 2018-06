Orange Warsaw Festival. Jak dojechać i jak wrócić?

Przez piątek i sobotę na służewieckim torze wyścigów konnych będzie trwał jeden z największych festiwali w Polsce. Na scenie zagrają m.in Florence + The Machine, Sam Smith czy Taco Hemingway. Miasto przygotowało specjalną linię autobusową na tę okazję.

W godzinach od 14:30 do 23:00 będzie kursował autobus linii 300. Autobus pojedzie trasą: Metro Wilanowska - al. Wilanowska - Puławska - Wyścigi - Puławska - Metro Wilanowska.

Natomiast po godzinie 23:00 rozpocznie kursować autobus "DO METRA", który dowiezie uczestników koncertu do podziemnej kolei Puławską, Romera, Surowieckiego i al. KEN do stacji metra Ursynów. Dodatkowo zostaną wydłużone godziny kursowania linii metra M1 oraz funkcjonowania parkingów Metro Wilanowska, Metro Ursynów i Metro Stokłosy.