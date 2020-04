Orange Warsaw Festival nie odbędzie się w terminie. Znamy nową datę

Podkreślają, że bezpieczeństwo uczestników festiwalu, a także wszystkich pracowników i artystów jest najważniejsze. Nowe daty to 4 i 5 czerwca 2021. Organizatorzy zapewniają, że duża część tegorocznego programu powróci w przyszłym roku, a do tego pojawi się też sporo nowych artystów. Co więcej, zakupione już bilety zachowują ważność i gwarantują udział w przyszłorocznej edycji w najlepszej cenie. W ten sposób pomagamy nie tylko artystom, ale również całemu muzycznemu światu w tym szczególnie trudnym czasie.