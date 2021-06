Orlen vs Żabka. Sprawdziliśmy i porównaliśmy oferty konkurentów

Orlen vs Żabka. Samobója nie ma, ale wachlarz zagrań jest ograniczony

Pierwsze wrażenie? No cóż, sklep ten ma być konkurentem dla Żabki i Carrefoura Express, a nie Biedronki, co automatycznie oznacza, że jego asortyment będzie dość skromny. Moim zdaniem jest skromny nawet jak na konkurenta Żabki. To trochę jak pojedynek Polaków ze Słowakami, niby umiejętności oby drużyn podobne, ale jednak jednej brakuje trochę pary.