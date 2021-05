Ostrowia Mazowiecka. Zaginął Andrzej Leszek Bekier. Każda informacja może być ważna

Mieszkaniec Warszawy przebywał w domku letniskowym w Żachach-Pawłach w gminie Małkinia Górna. W czwartek wybrał się na zakupy do najbliższego supermarketu. Wyjechał nissanem almerą koloru bordowego. Miał udać się do Ostrowi Mazowieckiej. Niestety, nie powrócił do miejsca pobytu na letnisku. Nie udał się także do swojego miejsca zamieszkania w Warszawie. Rodzina nie ma z nim kontaktu od chwili wyjazdu na sprawunki - zaginiony nie ma telefonu.