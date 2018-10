Ostrzeżenie dla Warszawy. "Lepiej nie parkować aut pod drzewami"

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed porywistym wiatrem i dużymi opadami deszczu. - Przypominamy, aby zabezpieczyć lekkie przedmioty na balkonach, tarasach, posesjach - ostrzega Państwowa Straż Pożarna w Warszawie.



Synoptycy zapowiadają silny i porywisty wiatr oraz duże opady deszczu. W najbliższych dniach porywy wiatru mogą wynieść od 35 km/h do 50 km/h i porywy do 95 km/h. Silnemu wiatrowi towarzyszyć będą opady deszczu, od 5 mm do 15 mm.