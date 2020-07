Otwock. Kolejny etap prac na torach

Otwock. Montaż rozjazdów

W lipcu i sierpniu po północnej stronie stacji, od strony ul. Warszawskiej, montowane będą rozjazdy. To ważne urządzenie pozwalające na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów z toru na tor. Przebudowywany będzie też układ torów i sieć trakcyjna. Umożliwi to dostosowanie stacji do projektowanych czterech torów w kierunku Warszawy. Prace zaplanowano i uwzględniono w rozkładzie jazdy tak, by zmiany były jak najmniej odczuwalne.