Pałac Kultury znów będzie lśnił. Czeka go czyszczenie

Pałac Kultury i Nauki, kiedyś jasny i kremowy, dziś wygląda jak szara, zaniedbana budowla. Ma to się niebawem zmienić. Zarząd PKiN planuje czyszczenie elewacji budynku. Najpierw odbędzie się program pilotażowy.

Czyszczenie ścian potrwa kilka miesięcy i będzie się odbywać etapami. Jak informują zarządcy budynku, będzie on cały czas otwarty dla zwiedzających. Rocznie odwiedza go ok. 650 tys. osób. Rafał Krzemień, prezes zarządu Pałacu Kultury, przyznał, że wyczyszczenie tarasu widokowego wyniesie ok. 1 mln zł. Nie oszacowano jeszcze, ile będzie kosztowało odnowienie całej elewacji pałacu.