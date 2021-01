Papież mianował nowego biskupa radomskiego

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", ks. dr Marek Solarczyk jest biskupem pomocniczym w diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie. Jak czytamy w biogramie zamieszczonym na stronie diecezji, ks. Solarczyk w 1986 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przygotowującego kandydatów do kapłaństwa w Archidiecezji Warszawskiej. (…) Pod koniec formacji seminaryjnej, wskutek reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, został inkardynowany do Diecezji Warszawsko-Praskiej.