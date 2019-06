Parada Równości 2019. Szykuje się paraliż Warszawy

Parada Równości 2019 w Warszawie. Na jej czele stanie prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Parada przejdzie samym centrum stolicy. Trzeba się liczyć w dużymi utrudnieniami.

Pasażerów zachęcani są do korzystania z metra. Dojazd do podziemnej kolei ułatwią dwie linie zastępcze: tramwajowa Z i autobusowa Z-4. Składy linii Z będą jeździły z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, J.P. Woronicza, Wołoska, Marynarska, natomiast autobusy linii Z-4 z Pętli Metro Wilanowska do Woronicza trasą: al. Niepodległości – Stefana Batorego – L. Waryńskiego – Puławska.