Patryk Jaki o przyszłości stolicy. "Władze Warszawy nie potrafią wykorzystać potencjału ludzkiego"

Podczas konferencji "innoSHARE RoundTable: Smart City best practises and findings from around the Word" zaznaczył, że tylko miasto, które jest zarządzane w sposób ekologiczny, innowacyjny i efektywny, może się szybko rozwijać.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Patryk Jaki na konferencji Smart City (Agencja Gazeta, Fot: Patryk Jaki)

Czwartkowa konferencja odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Była poświęcona przyszłości i rozwojowi stolicy. Kandydat PiS na prezydenta Warszawy tłumaczył, że dzisiaj jednym z najważniejszych elementów konkurencyjności danego samorządu, Warszawy w przyszłości, jest budowa strategii smart city. - Warszawa nie będzie się rozwijała w takim tempie, w jakim może się rozwijać, nie wykorzysta swojego potencjału, jeżeli nie zbuduje kompleksowej i spójnej strategii dotyczącej rozwiązań smart - zaznaczył Jaki.

Polityk wyjaśniał, że w przyszłości prezydent miasta stołecznego Warszawy swoją postawą powinien pokazywać, że promocja rozwiązań smart city i ludzi z biznesu, to jedno z najważniejszych wyzwań. - Przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców, oszczędności czasu, da szanse na ściągnięcie kapitału i szybki rozwój gospodarczy - powiedział Jaki. Dodał, że stolica pod wieloma względami odstaje od innych europejskich miast, takich, jak Praga czy Budapeszt. - Władze Warszawy nie potrafią wykorzystać potencjału ludzkiego, inicjować współpracy między uczelniami i biznesem, ani odczytywać światowych prądów - uważa kandydat.

Zobacz także: Ewa Kopacz: mimo wakacji przed sądem były tłumy