Patryk Jaki tłumaczy swoją wypowiedź o mostach. "Są takie projekty, które są tylko moimi projektami"

- Jeśli mam projekty, których Trzaskowski nie chce realizować, to trudno, żeby uzyskał na nie finansowanie - stwierdził Patryk Jaki. Kandydat PiS na prezydenta Warszawy zapewnił, że jest w stanie pomagać swojemu konkurentowi z PO.

- Jeżeli Rafał Trzaskowski zwróci się do mnie z prośbą o pomoc przy pośredniczeniu po pomoc rządową, nawet jeśli dzisiaj by się o to zwrócił, to chętnie jej udzielę i będę pośrednikiem między nim a ministrami rządu PiS - powiedział podczas konferencji Patryk Jaki.