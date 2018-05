Patryk Jaki: wybudujemy 50 nowych żłobków i przedszkoli. Jest odpowiedź Rafał Trzaskowskiego

- Jeżeli zostanę prezydentem w pierwszym tygodniu podpiszę program gwarantujący budowę 50 nowych żłobków i przedszkoli - zapowiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski już to skomentował.

- Ostatni budżet Warszawy to prawie 16,5 mld złotych. To jest nie do pomyślenia, aby przyjąć, że Warszawy nie stać na zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców stolicy - stwierdził Patryk Jaki.