Patryk Jaki zachęca do dopisywania się do rejestru wyborców

Wtorek - to ostatni dzień, w którym można się zapisać do rejestru wyborców. Kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy zaapelował do mieszańców stolicy o dopisanie się do listy wyborców.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(East News, Fot: Grzegorz Banaszak)

Patryk Jaki zachęca wszystkich warszawiaków, którzy do tej pory nie dopisali się do rejestru wyborców, żeby powalczyli o uczciwą Warszawę.

Tłumaczy, że nie można nagradzać tego, co Platforma zrobiła w Warszawie przez ostatnie 12 lat. - Tę zgodę na wyprowadzenie gigantycznego majątku, który komisja weryfikacyjna obliczyła nawet na 21 mld zł. Nie możemy na to pozwolić - apelował wiceminister sprawiedliwości.

- Teraz albo nigdy. To ostatni dzień. Jeżeli mieszkacie od lat w Warszawie, a nie dopełniliście tego obowiązku, to ostatni moment, żeby to zrobić - dodał.

- Chciałem bardzo gorąco zaapelować, żeby dzisiaj ten obowiązek wypełnić - powiedział Jaki.

Zaznacza, że w niedzielę zdecydujemy, czy Warszawa naprawdę zmieni się na uczciwą. - Na 100-lecie odzyskania niepodległości wreszcie uczciwa stolica. To prawdziwa stawka tych wyborów. Albo Rafał Trzaskowski i kontynuacja polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz, albo dobra zmiana i uczciwa Warszawa - przekonywał kandydat.

Zobacz także: Bitwa o pomnik Lecha Kaczyńskiego. Opozycja nie chce go w Warszawie