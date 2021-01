Paweł Adamowicz. Rafał Trzaskowski wspomina tragiczny dzień. "Stałem z synem oniemiały"

- 13 stycznia 2019 roku Paweł Adamowicz stał na scenie podczas „światełka do nieba” w trakcie kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był tam co roku jako prezydent Gdańska – miasta, które "jest szczodre i dzieli się dobrem". I w tym dniu, w którym miliony Polaków we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach w całym kraju co roku właśnie dzielą się dobrem, stała się rzecz niewyobrażalna. Paweł został zaatakowany przez zamachowca nożem. Trafił do szpitala, ale po kilkunastu godzinach dowiedzieliśmy się, że stało się najgorsze - napisał w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na Facebooku.