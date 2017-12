PGE Turniej Juniorów Hokeja dla Niedźwiadków Sanok

Hokeiści UKS-u Niedźwiadków MOSiR-u Sanok okazali się bezkonkurencyjni w finałowych zmaganiach PGE Turnieju Juniorów Hokeja, które odbyły się na lodowisku warszawskiego Torwaru. Sanoczanie triumfowali w całej imprezie z kompletem zwycięstw.W finałowym spotkaniu podopieczni Tomasza Wolanina pokonali 5:2 JKH GKS Jastrzębie. W meczu o trzecie miejsce MOSM Tychy wygrał 1:0 po rzutach karnych z Cracovią.

Do pierwszej edycji zawodów dla najlepszych w kraju zespołów żaka młodszego (kategoria do 11. roku życia) przystąpiło łącznie 21. Drużyn z całego kraju. Listopadowe turnieje eliminacyjne w Toruniu, Opolu, Oświęcimiu i Lublinie wyłoniły osiem czołowych zespołów, które przez dwa dni rywalizowały o końcowy triumf w stolicy. - Z wielką pokorą i szacunkiem podchodziliśmy do każdego przeciwnika. Słyszałem, że akurat nas typuje się do pierwszego miejsca i było nam miło z tego powodu.

Cały czas przekazywałem jednak chłopcom, że mecze same się nie wygrają i trzeba być skupionym od pierwszego krążka rzuconego na taflę do końcowej syreny – powiedział po ceremonii zamknięcia trener sanoczan Tomasz Wolanin. - To bardzo dobrze, że została przeprowadzona taka impreza, bo do tej pory nie było ogólnokrajowych turniejów w tej kategorii wiekowej. Można powiedzieć, że jesteśmy nawet mistrzami Polski do lat 11-stu – dodał opiekun Niedźwiadków. Nagrody dla wyróżnionych zawodników i drużyn wręczyli prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Dawid Chwałka, prezes Polskiej Hokej Ligi Janusz Wierzbowski i były znakomity reprezentant Polski Mariusz Czerkawski.