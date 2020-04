Piaseczno. Próbowali okraść bankomat, teraz siedzą w areszcie

Przez kilka ostatnich tygodni funkcjonariusze policji ze stołecznego wydziału kryminalnego prowadzili czynności związane z próbą włamania do bankomatu znajdującego się na terenie powiatu wołomińskiego. Udało im ustalić, kto może mieć związek z tym przestępstwem oraz sposób działania sprawców. Z informacji, które zdobyli kryminalni, jednoznacznie wynikało, że po nieudanym „skoku” osoby te najprawdopodobniej planować będą kolejne przestępstwo.

- Praca operacyjna policjantów bardzo szybko przyniosła efekty. W ich ręce trafiło trzech mężczyzn. Wszyscy zostali zatrzymani w momencie, kiedy o 4 nad ranem próbowali włamać się do bankomatu w podwarszawskiej miejscowości - przekazała Bieniak z KSP.

- Do badań trafił również samochód zabezpieczony w miejscu zamieszkania jednego z mężczyzn z przygotowaną na części ładownej liną stalową służąca do włamań do bankomatów oraz inne przedmioty, które mogły być wykorzystywane w przestępczym procederze- dodała.