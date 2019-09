Piaseczno. Profesjonalna plantacja marihuany w piwnicy i garażu. Narkotyki warte 3,5 mln zł

Stołeczni policjanci zabezpieczyli blisko 3200 roślin konopi i 6 kilogramów gotowego suszu. To kolejna zlikwidowana plantacja marihuany. W związku z akcją zatrzymano 2 obywateli Chin. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia.

Nielegalna plantacja była prowadzona na terenie powiatu piaseczyńskiego pod Warszawą. Była zlokalizowana na terenie byłej siedziby firmy. Na jej trop wpadli stołeczni funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Operacja trwała kilka tygodni. Rośliny były uprawiane w piwnicy i garażu na obszarze posesji.

Uprawę wspomagał profesjonalny system sterowania elektronicznego, który zarządzał nawodnieniem, oświetleniem i temperaturą. Na piętrze domu znajdowało się natomiast pomieszczenie, w którym ustawiono doniczki z rozsadnikami krzewów oraz znaczne ilości suszu roślinnego. W budynku zabezpieczono ponad 3200 konopi, z których można wyprodukować ok. 200 kg marihuany.

Przejęto także 6 kilogramów gotowego suszu. Czarnorynkowa wartość narkotyków wynosi ponad 3,5 mln zł. Susz miał być przewożony do magazynu w Warszawie. Tam miał być pakowany i rozsyłany do krajów na terenie Europy. 2 paczki z nielegalnym towarem w ostatnim czasie zostały wysłane do Hiszpanii. Policjanci nawiązali już współpracę z funkcjonariuszami z tego kraju.