Piaseczno. Raz, dwa trzy - dron patrzy. Drogówka dozoruje ulice z powietrza

Najczęściej jest to wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Policja przy okazji udostępnienia tego nagrania apeluje do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i szczególną ostrożność na przejściach. Pieszy w starciu z samochodem nie ma bowiem żadnych szans. A obecność dronów ponad głowami, tak jak i kamer miejskiego monitoringu, warto wziąć sobie do serca w każdych okolicznościach.