Piastów. Miasto kupi parowóz. Będzie ozdobą, pamiatką i atrakcją

Zakup to wrak Ty2-220. Ostatnie lata spędził w Tłuszczu. Od dawna już nie był wykorzystywany, bo rok jego powstania to 1943. Ma jednak burzliwą historię. Jak podaje "Rynek Kolejowy", donosząc o decyzji rady z Piastowa, powstał w niemieckiej fabryce w Mühlhausen z numerem fabrycznym 7875. Stał się wojenną zdobyczą w 1945 roku, jednak nie z Ziemiami Zachodnimi związane było jego dalsze życie zawodowe. Obsługiwał linie kolejowe w Iłowie i Skierniewicach aż do 1989 roku.