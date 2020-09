Pierwszy dzień szkoły. Do przedszkola w Ząbkach i Bemowie wpuszczają pojedynczo

Do placówki American Kids College w Ząbkach stoi długa kolejka. Dzieci i rodzice mokną w deszczu, chcąc w końcu wejść do przedszkola. A wchodzić można jedynie pojedynczo.

Pierwszy dzień szkoły. Procedury związane z COVID-19

Przedszkola na terenie całej Polski pytają o to, czy mogą mierzyć dzieciom temperatury, a wchodzący na teren jednostki rodzic oświadcza, że nie był na kwarantannie i nie miał do czynienia z chorymi na COVID-19.

Podobna sytuacja ma miejsce na Bemowie. Jedna z mam, która zaprowadziła dziś tam dziecko do przedszkola powiedziała nam, że mimo kolejek nastroje rodziców nie są najgorsze. - Wszyscy maja nadzieję, że tak będzie tylko pierwszego dnia. Trochę trwało wypełnianie formularzy, przez tych którzy nie zrobili tego w domach i szukanie na listach, w której jest się grupie - informuje.

- Jednak jeśli w przedszkolach zostanie zachowana zasada, że rodzice nie wchodzą do szatni, a dzieci przejmuje od nich woźna i to ona pomaga im się rozbierać, to kolejki będą codziennie - dodaje.