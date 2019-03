Pijani Polacy zaatakowali izraelską wycieczkę? Jest odpowiedź warszawskiej policji

W izraelskich mediach pojawiła się informacja, że dwóch pijanych Polaków zaatakowało zagranicznych uczniów w centrum Warszawy. Jeden z nich miał zostać postrzelony przez ochroniarza. Głos w tej sprawie zabrała stołeczna policja, która zaprzecza, że taki incydent miał miejsce.

"The Times of Izrael" poinformował, że do zdarzenia miało dojść w niedzielę. Grupa izraelskich uczniów wchodziła do autokaru przed hotelem Novotel. Towarzyszył im ochroniarz. Nagle w pojeździe pojawiło się dwóch Polaków, którzy mieli być pod wpływem alkoholu.