Pijany traktorzysta w Opypach koło Grodziska. Jechał nocą bez świateł, drogę oświetlał komórką

Do kuriozalnego wydarzenia doszło na ruchliwej ulicy w Opypach. Mieszkańcy miasta zadzwonili na policję informując o dziwnym zachowaniu kierowcy ciągnika. Wieczorową porą prowadził pojazd bez włączonych świateł. Ale pomagał sobie telefonem komórkowym.

Do zdarzenia doszło po godzinie 21 w Opypach, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazane miejsce. Szybko zauważyli pojazd poruszający się ruchliwą drogą.

Pijany jechał nie swoim traktorem. Usłyszał zarzuty

Policja zatrzymała mężczyznę, którym okazał się 21-letni Kamil P. Szybko wyszło na jaw, że jest pijany. Badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mało tego, mężczyzna nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ciągnik został "zatrzymany", a kierowca trafił do policyjnej celi. Okazało się wręcz, że traktor nie należał do niego. Do komendy w Grodzisku Mazowieckim już zgłosił się właściciel ciągnika.